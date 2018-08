ZB Bild: ZB

Mo 27.08.2018 | 12:45 | Interviews

- Rechte Übergriffe und Jagdszenen in Chemnitz

Eigentlich sollte es ein fröhliches Stadtfest werden in Chemnitz. Doch nach einer Auseinandersetzung starb ein Mann, woraufhin es zu spontanen Demonstrationen kam, in deren Verlauf Rechtsextreme Jagd auf Migranten gemacht haben sollen. Die Chemnitzer Polizei war komplett überfordert. Was wir bislang wissen und auch was wir nicht wissen berichtet Reporterin Ine Dippmann aus Chemnitz.