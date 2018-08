- "Man weiß relativ wenig darüber, was für Munition dort noch liegt"

Die Bekämpfung der Waldbrände bei Treuenbrietzen ist für die Feuerwehr Schwerstarbeit. Und dann kommt noch ein womöglich tödliches Risiko dazu: Denn kein Land ist so stark munitionsbelastet wie Brandenburg. Sowohl die deutsche Wehrmacht als auch sowjetische Streitkräfte und die NVA hätten dort geübt, sagt der Altlasten-Experten Prof. Wolfgang Spyra. Wie viel Munition in Brandenburg noch liegt, sei aber unklar. Belastete Areale zu sanieren sei extrem teuer und finanziell nicht zu schaffen.



Das Feuer, das am Donnerstagmittag in Treuenbrietzen ausgebrochen war, hat innerhalb weniger Stunden so viel Fläche verwüstet, wie sämtliche Waldbrände in Brandenburg im bisherigen Jahr 2018. Und dabei ist Brandenburg das Land, in dem es mit Abstand am häufigsten brennt: Bislang gab es in 2018 bereits 442 Brände hier – zum Vergleich: In Bayern waren im gleichen Zeitraum 44.

Der Grund sind die vielen Kiefernwälder und der Umstand, dass es hier sehr trocken ist. Deswegen werden Brandenburgs Wälder auch mit Kameras überwacht.

Eine weitere Gefahr in Brandenburgs Wäldern: 12 Prozent der Fläche Brandenburgs sind mit alter Munition belastet. Deswegen explodiert häufig auch Munition in den Wäldern. Auch in dem Gebiet bei Treuenbrietzen ist die Erde munitionsbelastet. Warum ausgerechnet Brandenburg so stark mit alten Kampfmitteln belastet ist und was das für die Arbeit der Brandbekämpfer bedeutet, besprechen wir mit Prof. Wolfgang Spyra, Experte für Kampfmittel und Altlasten von der BTU Cottbus.