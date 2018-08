- "Der Brand breitet sich nicht weiter aus"

Hunderte Feuerwehrleute kämpfen immer noch gegen den großen Waldbrand südwestlich von Berlin. Die Lage sei insoweit unter Kontrolle, als dass sich der Brand nicht weiter ausbreite, so der Beauftragte für den Waldbrandschutz in Brandenburg, Raimund Engel. Ein kleineres Feuer zwischen Treuenbrietzen und Jüterbog habe sogar gelöscht werden können. Insgesamt würden die Löscharbeiten aber wahrscheinlich noch mehrere Tage dauern.



Am Vormittag will die Feuerwehr über die aktuelle Lage informieren. Dann soll auch entschieden werden, ob die Einwohner von Tiefenbrunnen und Klausdorf heute in ihre Häuser zurückkehren dürfen. Die Evakuierung von Frohnsdorf wurde bereits am Freitagmittag aufgehoben. Rund 550 Menschen mussten zeitweise ihre Häuser verlassen. Die Ursache für den Brand sei noch unklar.