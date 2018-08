dpa/Michael Kappeler Bild: dpa/Michael Kappeler

Fr 24.08.2018 | 13:05 | Interviews

- Waldbrände: THW fordert bessere Ausstattung

Mehr als 400 Waldbrände gab es in diesem Jahr bereits in Brandenburg. Das bedeutet auch mehr Arbeit und eine stärkere Belastung für Helfer und Brandbekämpfer wie Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz und Technisches Hilfswerk. Deswegen brauche es eine bessere Ausstattung, sagt THW-Präsident Albrecht Brömme. So spricht er sich beispielsweise für die Anschaffung von Löschflugzeugen aus.