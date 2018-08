- Stohn dankt den Einsatzkräften

Der Generalsekretär der Brandenburger SPD, Stohn, hat die Arbeit der Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Bundeswehr beim Waldbrand in der Nähe von Treuenbrietzen gewürdigt. Im Inforadio sagte Stohn, ihnen sei es zu verdanken, dass die evakuierten Dörfer bisher gehalten werden konnten. Stohn betonte weiter, die Ausstattung der Feuerwehr sei zwar in der Vergangenheit schon verbessert worden; der Prozess gehe aber weiter. Das rbb Fernsehen sendet stündlich ein rbb Spezial zum Waldbrand bei Treuenbrietzen.





An manchen Stellen waren die Flammen bis auf 100 Meter an Wohnhäuser herangerückt. Die Orte mussten gestern Abend geräumt werden, insgesamt rund 540 Einwohner ihre Häuser und Wohnungen zurücklassen. Sie verbrachten die Nacht bei Bekannten und in einer Notunterkunft.

Wie Christian Stein, stellvertretender Landrat von Potsdam-Mittelmark, rbb|24 am Freitagmorgen sagte, konnten die Flammen von den Orten Tiefenbrunnen, Klausdorf und Frohnsdorf ferngehalten werden. "Noch ist der Brand nicht zurückgedrängt, aber es ist kein Gebäude in Mitleidenschaft gezogen worden", sagte Stein.

Feuerschein in der Nacht: Die größten in Brand geratenen Areale sind laut Feuerwehr bis zu zwei Kilometer breit und drei Kilometer lang. Die Feuerwehr spricht von einer "Großschadenslage". Die Einsatzleitung liege beim Landkreis Potsdam-Mittelmark, das Innenministerium in Potsdam leiste Unterstützung.

Anders als bei vergleichbaren Fällen brenne nicht nur der Waldboden. In manchen Bereichen seien "Vollfeuer" entstanden, die bis in die Baumkronen vorgedrungen seien. Die aufziehende Gewitterfront mit auffrischendem Wind habe die Flammen immer wieder angefacht, sagte Engel. Er hoffe auf baldigen Regen, doch bis um Mitternacht hatte sich die Wetterlage beruhigt. Mit Regen war nicht mehr zu rechnen. Für die Feuerwehr könne es nur darum gehen, Sachwerte und Häuser zu schützen. Die Waldflächen selbst seien nicht mehr zu retten, sagte Engel.

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) kündigte an, die betroffene Region am Freitag besuchen zu wollen. Der Ministerpräsident wolle sich am Vormittag ein Bild von der Lage machen, sagte Regierungssprecher Florian Engels dem rbb und der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zum Freitag. Dafür sagte Woidke einen Termin mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Uckermark ab.