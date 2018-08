- Die Bundesliga geht wieder los!

Am Freitag startet die Fußball-Bundesliga in die neue Saison. Die Münchener Bayern und Hoffenheim spielen am Abend gegeneinander. Die Partie ist seit langem ausverkauft. Aber Kolumnist Thomas Hollmann kann sich nicht so recht begeistern - weder für die aktuelle Partie, noch für die Bundesliga im Allgemeinen.