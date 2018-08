- Eine Großstadt in einem Meer aus Schlamm

Mehr als 700.000 Rohingya sind seit dem 25. August 2017 von Myanmar nach Bangladesch geflohen. Ein Jahr nach ihrer massenhaften Vertreibung leben sie unter unsichersten, gesundheitsgefährdenden Bedingungen im inzwischen größten Flüchtlingslager der Welt. Heidi Anguria war als Krankenschwester für Ärzte ohne Grenzen in Bangladesch. Im Inforadio schilderte sie, unter welch katastrophalen Bedingungen die Flüchtlinge dort leben.

Ein Jahr nach der gewaltsamen Vertreibung der Rohingya aus Myanmar leben im benachbarten Bangladesch immer noch rund 500 000 Kinder ohne Schulen in Flüchtlingslagern. Das UN-Kinderhilfswerk Unicef rief die Weltgemeinschaft am Mittwoch auf, den Kindern eine Chance zu geben. Das Unicef-Bildungsbudget für die Krise in Höhe von 28 Millionen Dollar (24 Millionen Euro) sei erst zur Hälfte gedeckt.

"Wenn wir nicht jetzt in die Bildung investieren, laufen wir Gefahr, eine verlorene Generation von Rohingya-Kindern heranzuziehen", sagte der Unicef-Beauftragte in Bangladesch, Edouard Beigbeder. Es gebe zwar Lernzentren für 140 000 Kinder bis 14, aber es gebe noch keinen richtigen Lehrplan und nicht genügend sichere Schulräume. Auch Jugendliche über 14 Jahre brauchten Angebote. Das Militär im buddhistischen Myanmar hatte im vergangenen Jahr mehr als 700 000 Rohingya gewaltsam vertrieben. Sie galten in Myanmar als illegale Einwanderer, obwohl viele seit Generationen in dem Land lebten.