Do 23.08.2018 | 12:25 | Interviews

- Sachsen: Innenausschuss beschäftigt sich mit Polizeieinsatz

Was vor einer Woche in Dresden passierte, sorgt mittlerweile für viele Schlagzeilen: Ein ZDF-Team wird während einer Pegida-Demo vor laufender Kamera von der Polizei überprüft und an der Arbeit gehindert. Die Polizei gerufen hatte ein Demonstrant, der sich nicht filmen lassen wollte. Später stellte sich heraus: Der Mann arbeitet beim sächsischen LKA. Jetzt beschäftigt sich der Innenausschuss mit dem Fall. Wir sprechen mit Daniela Kahls (MDR).