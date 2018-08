imago/Westend61 Bild: imago/Westend61

Do 23.08.2018 | 09:05 | Interviews

- "Der Patient soll da hin, wo Erfahrung und Kompetenz ist"

In welchem Berliner Krankenhaus wurde welche Behandlung am häufigsten durchgeführt? Das zeigt der neue Transparenzbericht, der am Donnerstag erscheint. Er soll beispielsweise Patienten bei der Suche nach einem geeigneten Krankenhaus helfen. Karin Stötzner ist seit 14 Jahren die Patientenbeauftragte für Berlin und hat an der Studie mitgearbeitet. Sie sagt: Gerade bei schwerwiegenden Operationen sollen die Patienten dorthin gehen, wo die meiste Erfahrung und die meiste Kompetenz vorhanden ist.