dpa Bild: dpa

Di 21.08.2018 | 15:05 | Interviews

- Berlin fehlen Schulleiter

Während an einigen Berliner Schulen Bauarbeiten noch nicht beendet sind und sich an anderen Schulen neue Lehrer erst einmal einarbeiten mussten, fehlen an vielen Berliner Schulen Schulleiter - obwohl viele Stellen ausgeschrieben sind. Für Astrid-Sabine Busse, Vorsitzende des Interessenverbandes Berliner Schulleitungen, ist der Mangel keine Frage des Geldes. Es gehe mehr um Ängste und mehr Arbeit im Vergleich zu einer Lehrer-Stelle.