- "Wir dürfen einen wichtigen Partner nicht hängen lassen"

SPD-Chefin Andrea Nahles hat es ins Gespräch gebracht: Sollte Deutschland der angeschlagenen türkischen Wirtschaft nicht helfen? Schließlich sei die Türkei Natopartner. Auch SPD-Außenpolitiker Nils Schmid befürwortet eine solche Hilfe, da die Türkei ein wichtiger politischer und wirtschaftlicher Partner sei - allerdings nur unter Bedingungen.



Allerdings sollten die Türkei-Hilfen sollten laut Schmid im europäischen Rahmen stattfinden. Bedingungen seien zudem eine Verbesserung der Situation der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte der Türkei.

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger lehnt direkte Hilfen aus dem EU-Haushalt für die in Bedrängnis geratene Türkei ab. Auch Finanzhilfen aus Deutschland halte er "im Augenblick nicht für angezeigt", sagte Oettinger den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag). Er legte der Regierung in Ankara nahe, sich notfalls an den Internationalen Währungsfonds (IWF) zu wenden. Dieser sei eingerichtet worden für "dramatische Entwicklungen und Zuspitzungen".

Türkei in schwerer Währungskrise

Eine Auseinandersetzung mit den USA um den 2016 festgenommenen Pastor Andrew Brunson hat die Türkei in eine schwere Währungskrise gestürzt. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte Sanktionen gegen zwei türkische Minister verhängt und Strafzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe aus der Türkei verdoppelt. Die Lira, die schon seit Monaten an Wert verliert, brach daraufhin schwer ein. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bleibt aber hart und sucht im Streit mit Trump Verbündete.

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir sieht in dem Sturz der Lira und der Konfrontation zwischen der Türkei und den USA eine Möglichkeit zur Wiederannäherung des Landes an Europa. Zwar schmerze es ihn, mit anzusehen, wie Erdogan "die Türkei in sklavischer Gefangenschaft mit in den Abgrund zieht", sagte Özdemir dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (Montag). "Aber vielleicht birgt diese Krise die Chance auf eine Kurskorrektur", so der frühere Grünen-Chef.

Bundesregierung reagiert zurückhaltend auf Nahles-Vorschlag

Die Bundesregierung hatte am Vortag bereits sehr zurückhaltend auf den Vorschlag von SPD-Chefin Andrea Nahles zu wirtschaftlicher Hilfe für die Türkei reagiert. Die Frage deutscher Hilfen "stellt sich für die Bundesregierung aktuell nicht", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Grundsätzlich sei aber die Bundesregierung an einer wirtschaftlich stabilen Türkei interessiert.

Seibert wies darauf hin, dass Kanzlerin Angela Merkel und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in ihrem Telefonat in der vergangenen Woche verabredet hatten, dass die Finanz- und Wirtschaftsminister beider Seiten am 21. September den Besuch Erdogans Ende September vorbereiten sollen.

Nahles hatte angesichts der wirtschaftlichen Bedrängnis der Türkei gesagt: "Es kann die Situation entstehen, in der Deutschland der Türkei helfen muss - unabhängig von den politischen Auseinandersetzungen mit Präsident Erdogan."