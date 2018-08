CTK via epa Bild: CTK via epa

- 50 Jahre Niederschlagung des Prager Frühlings

Am Abend des 20./21. August 1968 beginnt die Invasion einer halben Million Soldaten des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei. Sie beenden den Prager Frühling und die Hoffnung auf einen "Sozialismus mit menschlichem Antlitz", mehr als 100 Menschen sterben. Historiker Martin Schulze Wessel von der Universität München ist gerade in Prag und sagt: Den Menschen dort war das Gedenken eigentlich ziemlich gleichgültig, aber das Verhalten von Präsident Zeman hat das verändert.



Die Opposition beklagt, dass Präsident Milos Zeman am 21. August keine öffentliche Rede halten werde. Das sei eine merkwürdige Entscheidung, sagte der Vorsitzende der konservativen Bürgerdemokraten (ODS), Petr Fiala. Der Präsident solle seinen verfassungsrechtlichen Pflichten nachkommen, forderte Ex-Justizminister Jiri Pospisil von der Partei TOP09.



Ein Sprecher des Präsidenten wies die Kritik zurück. Zemans Meinung sei klar: "Die Okkupation war ein Verbrechen." Er sei mutig gewesen in einer Zeit, als Mut Opferbereitschaft erfordert habe. "Und das ist weit wertvoller als tausend Reden nach 50 Jahren", hieß es. Nach Angaben in seinem Lebenslauf wurde Zeman im Jahr 1970 wegen Missbilligung der sowjetischen Besatzung aus der kommunistischen Partei der Tschechoslowakei ausgeschlossen. Der heute 73-Jährige gilt Politologen zufolge indes auch als russlandfreundlich.



Zerstörte Hoffnung auf demokratischen Sozialismus

Die gewaltsame Niederschlagung des Prager Frühlings vor 50 Jahren hat nach Ansicht des Historikers Martin Schulze Wessel die Hoffnung auf einen demokratischen Sozialismus zerstört. Im August 1968 habe der Sozialismus seine Utopie verloren. Nachdem sowjetische Panzer dem Liberalisierung - und Demokratisierungsprogramm der tschechoslowakischen Kommunistischen Partei unter Alexander Dubcek ein jähes Ende bescherten, sei klar gewesen, dass ein demokratischer, menschlicher Sozialismus nicht möglich und keine politische Option sei. Die Niederschlagung des Prager Frühlings verbannte laut Schulze Wessel den Sozialismus in Europa endgültig hinter den Eisernen Vorhang, da sozialistische Bewegungen in Westeuropa - beispielweise in Frankreich - ihren Rückhalt verloren. In der Sowjetunion habe der Prager Frühling eine starke Demokratisierungsfurcht ausgelöst, die bis heute in Russland fortbestehe, sagte Schulze Wessel. Dies zeige sich im Umgang Russlands mit der Ukraine.

