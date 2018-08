Die Ferien sind vorbei - in dieser Woche beginnt in Berlin und Brandenburg wieder die Schule. Aber es hakt an vielen Stellen: Die Schülerzahlen steigen, viele Schulgebäude sind weiterhin kaputt - und vor allem fehlen Lehrer. Zum Start ins neue Schuljahr beschäftigt sich Inforadio die ganze Woche über mit der Situation an den Schulen. Was sind die größen Probleme - und wie könnten mögliche Lösungen aussehen?

In Brandenburg hat am Montag für 289.000 Schüler der Unterricht begonnen, das sind rund 3.000 mehr als im Vorjahr. Darunter sind 22.400 Erstklässler. Immerhin: "Die Zeit der großen Schulschließungen ist vorbei", sagte Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Freitag in Potsdam. Möglich ist das aber nur aufgrund der hohen Zahl an Quereinsteigern, die ohne pädagogische Ausbildung an die Schulen kommen.

Der Anteil dieser Lehrer wuchs nach Angaben von Ernst von 21,2 Prozent im Vorjahr auf nunmehr 26 Prozent - wobei die Bildungsministerin versicherte, dass die Neu-Lehrer nicht alleine gelassen werden sollen. "Was wir zu diesem Schuljahr neu machen, ist, dass alle Seiteneinsteiger auch qualifiziert werden", sagte die SPD-Politikerin dem rbb-Nachrichtenmagazin Brandenburg aktuell.

Nach den Prognosen werden die Schülerzahlen bis Mitte der 2020er Jahre weiter steigen. Daher soll laut Ernst die Zahl der neuen Lehramtsstudenten an der Uni Potsdam auf 1.000 pro Jahr mehr als verdoppelt werden.