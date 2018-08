imago/photothek Bild: imago/photothek

Mo 20.08.2018 | 15:05 | Interviews

- Scholz' Vorstoß "sehr problematisch"

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat eine Vorstoß zum Thema Rente gemacht, für den er wohl Applaus von der Bevölkerung bekommt - aber viel Kritik von den Kollegen aus der Politik: Er will das derzeitige Rentenniveau bis 2040 garantieren. Finanzwissenschaftler Prof. Reinhold Schnabel hält nicht viel von so einer Garantie. Unter anderem, weil in den nächsten 20 Jahren "dramatisch an der Beitrags- und Steuerschraube" gedreht werden müsse.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will eine Garantie des Rentenniveaus bis 2040 noch in dieser Legislaturperiode beschließen. "Wir werden darauf bestehen, dass die Bundesregierung ein stabiles Rentenniveau auch in den 20er und 30er Jahren gewährleistet und ein plausibles Finanzierungsmodell vorlegt. Das hat für uns hohe Priorität", sagte Scholz der "Bild am Sonntag". Die große Koalition hat sich bislang nur auf eine Stabilisierung des Rentenniveaus bis 2025 geeinigt, für die Zeit danach soll eine Rentenkommission Vorschläge machen. Scholz drohte nun der Union mit einem Rentenwahlkampf, falls es zu keiner weiterreichenden Lösung komme: "Wir hoffen auf einen Konsens in der großen Koalition. Sollte das nicht hinhauen, wird es eben ein Thema der politischen Auseinandersetzung. Dann entscheiden die Bürgerinnen und Bürger diese Frage mit ihrem Kreuz auf dem Stimmzettel."

Mehr zum Thema imago/Winfried Rothermel Pro und Contra - Scholz will Rente sichern Ein Vorstoß von Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz sorgt für Ärger in der Politik: Geht es nach ihm, dann soll das Rentenniveau bis 2040 festgeschrieben werden. Eine tolle Idee, findet unser Hauptstadt-Korrespondent Dirk Rodenkirch. Ganz anders sieht das dagegen Nina Barth, ebenfalls aus dem Hauptstadtstudio.