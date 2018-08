- Journalistin Mesale Tolu darf Türkei verlassen

Die deutsche Journalistin Mesale Tolu darf die Türkei verlassen. Ein Gericht hob ihre Ausreisesperre überraschenderweise auf. Das hat Tolus Anwältin unserer Istanbul-Korrespondentin Karin Senz bestätigt. Der Prozess gegen die Journalistin geht allerdings weiter - die Türkei wirft ihr die Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vor.



Die Entscheidung kam überraschend. Noch Ende April hatte das Istanbuler Gericht bei der Fortsetzung des Prozesses gegen Tolu entschieden, die Ausreisesperre gegen die 33-Jährige aufrechtzuerhalten. Am 18. Dezember war sie per Gerichtsbeschluss aus der Haft entlassen worden, aber mit einer Ausreisesperre belegt worden.

Zuvor hatte sie mehr als sieben Monate in Istanbul in Untersuchungshaft gesessen. Zwischenzeitlich war ihr kleiner Sohn bei Tolu im Gefängnis. Die Verhandlung gegen Tolu, der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen wird - gemeint ist die linksextreme MLKP - soll am 16. Oktober fortgesetzt werden.

Tolu wird nach Angaben ihrer Unterstützer schon in Kürze in Deutschland erwartet. "Wir, der Solidaritätskreis "Freiheit für Mesale Tolu" freuen uns, Mesale nach mehr als 17 Monaten, am 26. August, wieder in Deutschland begrüßen zu dürfen", heißt es in einer Mitteilung.

Der Fall Tolu hatte, zusammen mit dem des "Welt"-Reporters Deniz Yücel und des Menschenrechtlers Peter Steudtner, die Beziehungen zu Deutschland schwer belastet.

(Mit Material von: dpa)