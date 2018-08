- Wie hat die Finanzkrise Griechenland verändert?

Nun ist es so weit: Griechenland verlässt den Euro-Rettungsschirm und muss finanziell wieder auf eigenen Beinen stehen. Wie hat die Finanzkrise das Land und die Menschen geprägt? Der griechische Schriftsteller Petros Markaris ist davon überzeugt, dass eine Rückkehr zur Normalität lange dauern und sehr anstrengend werden wird - vor allem für den Mittelstand.



Griechenland verlässt am Montag nach acht Jahren offiziell den finanziellen Rettungsschirm und kehrt an die Finanzmärkte zurück. Das dritte und bislang letzte Kreditprogramm läuft aus. Griechenland war durch die Euro-Partner und den Internationalen Währungsfonds (IWF) seit 2010 vor dem Staatsbankrott gerettet worden, die Gläubiger gewährten dem Mittelmeerstaat Kredite in Höhe von insgesamt fast 274 Milliarden Euro.



Athen musste im Gegenzug hunderte und vielfach schmerzhafte Reformen umsetzen. Zwar ist das Land inzwischen wieder auf Wachstumskurs und verzeichnet Haushaltsüberschüsse. Aber es sitzt auf einem riesigen Schuldenberg in Höhe von etwa 180 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Mit der Tilgung der Schulden muss Athen erst ab 2032 beginnen.

(Quelle: AFP)