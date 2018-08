imago sportfotodienst Bild: imago sportfotodienst

Mo 20.08.2018 | 09:25 | Interviews

- Para-Leichtathletik-EM in Berlin startet

Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark beginnt an diesem Montag die Europameisterschaft der Para-Leichtathletik. Einige der Sportler sind dabei auf Prothesen angewiesen. Wie wichtig ist die richtige Prothese für das Ergebnis? Welches Material eignet sich am besten? Und wie unterscheiden sich Sport- von Alltagsprothesen? Das fragen wir Peter Franzle - er ist der technische Leiter des Unternehmens OttoBock, das in der Prothetik Weltmarktführer ist.