imago stock&people Bild: imago stock&people

Mo 20.08.2018 | 07:25 | Interviews

- KMK-Präsident: "Müssen Image des Lehrerberufs aufwerten"

Die Ferien sind vorbei: In Berlin und Brandenburg startet an diesem Montag das neue Schuljahr. Aber es hakt an vielen Stellen: Die Schülerzahlen steigen, viele Schulgebäude sind weiterhin kaputt - und vor allem fehlen Lehrer. Die Personallücken sollen unter anderem Quereinsteiger schließen - und das sei besser als keine Lehrer einzustellen, sagt der Präsident der Kultusministerkonferenz, Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Die Linke).

Helmut Holter, Vorsitzender der Kultusministerkonferenz Bild: imago stock&people

"Wir haben Lücken und mir ist wichtig, dass jede Stunde gegeben wird, dass kein Unterricht ausfällt", so Holter im Inforadio. "Und da ist es jetzt in dieser Situation erst mal richtig, alles das, was möglich ist, in den Schuldienst zu holen." Gleichzeitig gibt er zu, dass das Verhältnis zwischen voll ausgebildeten Lehrern und denen, die keine komplette Ausbildung haben, krass ist. "Ich bin grundsätzlich dafür, dass normal grundständig ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer vor den Klassen stehen." Aber das sei derzeit eben nicht möglich und deswegen griffen einige Länder ganz aktiv auf Seiteneinsteiger zurück. "Wir sehen im Moment keinen anderen Weg in der Kultusministerkonferenz als so die Lücken zu stopfen." Die Ursachen für den Personalmangel liegen laut Holter in der Vergangenheit. Zur Jahrtausendwende habe es zu viele Lehrer gegeben: "Damals hieß es: Lehrer werden? Vergiss es, du bekommst keinen Job. Heute heißt es: Lehrer werden? Vergiss es, einfach nur Stress." Es gehe nun darum, den Beruf stärker wertzuschätzen. "Wir müssen das Image des Lehrerberufs aufwerten, damit junge Menschen sich wieder entscheiden, Lehramt zu studieren", so der Linken-Politiker.

Schülerzahlen steigen

In Brandenburg beginnt am Montag für 289.000 Schüler der Unterricht, das sind rund 3.000 mehr als im Vorjahr. Darunter sind 22.400 Erstklässler. Immerhin: "Die Zeit der großen Schulschließungen ist vorbei", sagte Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Freitag in Potsdam. Möglich ist das aber nur aufgrund der hohen Zahl an Quereinsteigern, die ohne pädagogische Ausbildung an die Schulen kommen. Der Anteil dieser Lehrer wuchs nach Angaben von Ernst von 21,2 Prozent im Vorjahr auf nunmehr 26 Prozent - wobei die Bildungsministerin versicherte, dass die Neu-Lehrer nicht alleine gelassen werden sollen. "Was wir zu diesem Schuljahr neu machen, ist, dass alle Seiteneinsteiger auch qualifiziert werden", sagte die SPD-Politikerin dem rbb-Nachrichtenmagazin Brandenburg aktuell. Der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag, Gordon Hoffmann, kritisierte die steigende Zahl von Quereinsteigern und forderte eine entsprechende Quote. Zwar könnten Seiteneinsteiger das Schulleben durchaus bereichern. "Es ist aber eine Frage des richtigen Maßes", meinte Hoffmann. "Wenn an einzelnen Schulen fast jeder zweite Lehrer keine Ausbildung hat, ist das Maß eindeutig überschritten." Nach den Prognosen werden die Schülerzahlen bis Mitte der 2020er Jahre weiter steigen. Daher soll laut Ernst die Zahl der neuen Lehramtsstudenten an der Uni Potsdam auf 1.000 pro Jahr mehr als verdoppelt werden.

Lehrermangel in Berlin erreicht neue Dimension