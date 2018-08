imago/Bernd Friedel Bild: imago/Bernd Friedel

Sa 18.08.2018 | 07:44 | Interviews

- Nasser Spaß beim Internationalen Müggelseeschwimmen

Schwimmen ist nicht nur gesund, sondern macht auch Spaß! Insbesondere an einem Ort wie dem Müggelsee. In den werden am Sonntag wieder die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Intenationalen Müggellsee-Schwimmens springen, um eine Strecke von 3,5 Kilometer zurückzulegen. Organisatorin Nicole Zöllner erzählt, was den Reiz daran ausmacht.