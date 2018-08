- Putin bei Merkel: Normalisieren sich die Beziehungen?

Das zweite Aufeinandertreffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Russlands Präsident Wladimir Putin innerhalb weniger Wochen macht Hoffnung auf eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Moskau und Berlin. Was verspricht sich Putin von dem Treffen? Darüber sprechen wir mit Moskau-Korrespondent Hermann Krause.



Putin kommt erstmals seit Jahren wieder zu einem bilateralen Besuch nach Deutschland. Das deutsch-russische Verhältnis ist seit der russischen Intervention in der Ostukraine und der Annexion der Krim im Jahr 2014 belastet. Seitdem war Putin nur noch aus Anlass von Gipfeltreffen in Deutschland: Im vergangenen Jahr nahm er am G20-Treffen in Hamburg teil, 2016 kam er zum Ukraine-Gipfel nach Berlin.

Erst im Mai hatte Merkel Putin in Sotschi besucht. Der Besuch von Putin wird in Deutschland als ein Zeichen der Entspannung bei den Beziehungen zwischen Russland und Deutschland bewertet. Was denkt Putin, was will er hier anbieten und auch bei Merkel erreichen? Fragen an Moskau Korrespondent Hermann Krause.