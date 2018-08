- DIW-Chef: "Das Einwanderungsgesetz ist zu schwammig"

Der Entwurf für ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz soll bis zum Jahresende fertig sein. Das hat Bundeskanzlerin Merkel bei einem Besuch in Dresden angekündigt. Es müsse die Fachkräfte-Zuwanderung vom Bäcker bis zum Ingenieur möglich sein, so Merkel. Marcel Fratzscher vom DIW sieht jedoch noch zu viele offene Fragen und empfiehlt ein Punktsystem, wie es viele andere Staaten haben.



Vom Bäcker bis zum Ingenieur - in all diesen Bereichen müsse eine Zuwanderung von Fachkräften möglich sein. So hat es Kanzlerin Merkel ausgedrückt - in Bezug auf das Eckpunktepapier des geplanten Einwanderungsgesetzes. So nennt es die SPD - die Union spricht lieber von Fachkräftegesetz.

Bis Weihnachten soll das durch sein. Da wird sich bestimmt noch etwas ändern, aber einiges ist davon schon bekannt. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ist allerdings noch nicht zufrieden damit und fordert Nachbesserungen. DIW-Chef Marcel Fratzscher sagte im Inforadio, man müsse Menschen, die nach Deutschland kommen wollen, klare Ansagen machen.

"Jetzt ist es halt noch relativ schwammig", so Fratzscher. "Was genau sind die Qualifikationen, die erforderlich sind? Werden gewisse Qualifikationen überhaupt anerkannt in Deutschland? Spielt das Alter eine Rolle? Also diese Idee eines Punktesystems, das ja auch viele Länder weltweit haben, macht so etwas transparent. Da sagen sie: Sie haben hier verschiedene Kriterien, die können sie aufaddieren und wenn sie die Punkte haben, dann können Sie nach Deutschland kommen. Also hier muss noch nachgearbeitet werden, um klarer zu sein: Wer hat eine Chance und was genau ist benötigt."

Fratzscher sieht kein Problem mit dem Vorschlag, deutschen Bewerbern keinen Vorrang mehr geben zu müssen. Schon aufgrund der Sprache und der Landeskenntnis würden Deutsche weiter bevorzugt.