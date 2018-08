- Was macht einen Gefährder aus?

Der Fall Sami A. erweist sich als Probe für den Rechtsstaat: Der Tunesier wurde zu Unrecht abgeschoben und muss zurück nach Deutschland geholt werden. Dabei wird er von den Behörden als sogenannter "Gefährder" eingestuft. Sami A.s Anwältin Seda Basay-Yildiz beteuerte im Inforadio, es lege nichts gegen Ihren Mandanten vor. Dennoch wird er als Gefährder geführt. ARD-Terrorismus-Experte Michael Götschenberg erklärt uns, wie so eine Einstufung zustande kommt und wie es nun mit Sami A. weiter gehen könnte.

"Das ist eine ganz gefährliche Attacke auf den Rechtsstaat" - das sagte am Freitagmorgen der Chef des Deutschen Richterbundes Jens Gnisa im ZDF. Und damit kritisiert er den NRW-Innenminister Reul (CDU). Dieser hatte das Urteil des Oberverwaltungsgerichts NRW im Fall Sami A. kritisiert und gefordet, dass Gerichte bei ihren Entscheidungen das Rechtsempfinden der Bürger berücksichtigen müssten.

Denn weil Sami A. zu Unrecht nach Tunesien abgeschoben wurde, muss der jetzt per Gerichtsbeschluss zurückgeholt werden. Einen sogenannten "Gefährder" extra zurückholen? Das klingt in vielen Ohren absurd. Doch was genau ist ein Gefährder – und wer legt das fest? ARD-Terrorismusexperten Michael Götschenberg: "Die Staatsschutzabteilungen der Landeskriminalämter versuchen auf diese Weise, die Personen zu identifizieren, die sie für besonders gefährlich halten, denen sie schwerste Straftaten, eben auch die Verübung von Anschlägen zutrauen."

Grundlage für diese Entscheidung könne sein, dass die betroffene Person schon einschlägig aufgefallen sei oder aber, dass man aufgrund von nachrichtendienstlichen Hinweisen vermute, dass sie an einer Anschlagsvorbereitung beteiligt sein könnte. "Das ist am Ende ein polizeilicher Arbeitsbegriff", so Götschenberg, "wo die Polizei eine Prognose abgibt, was sie einer Person zutraut." Die würde fortlaufend überprüft, manche würden auch wieder "ausgestuft". Denn: "Man darf ja nicht vergessen: Ein Gefährder macht der Polizei eine ganze Menge Arbeit."