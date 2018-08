imago/ITAR-TASS Bild: imago/ITAR-TASS

Fr 17.08.2018 | 09:05 | Interviews

- Kiesewetter: "Putin will sich Europa annähern"

Die Beziehungen zwischen Berlin und Moskau sind unter anderem wegen des Konflikts um die Ukraine, aber auch wegen mutmaßlicher russischer Hackerangriffe angespannt. Doch der Austausch zwischen beiden Ländern hat zuletzt deutlich zugenommen. CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter sagt, dass Putin außenpolitisch Erfolge braucht, um innenpolitische Probleme zu lösen.



Das deutsch-russische Verhältnis ist laut Kiesewetter derzeit von Pragmatismus geleitet. "Ich sehe auch die Notwendigkeit, dass Putin sich wieder an Europa annähert", so der CDU-Politiker. "Und wir Deutschen haben den Schlüssel dazu." Denn Angela Merkel kenne Putin seit vielen Jahren und könne sich auch in seiner Muttersprache mit ihm unterhalten. Eine wichtige Rolle spiele dabei auch der Syrienkonflikt. "Wir wollen ja, dass es wieder ein politischer Prozess wird und nicht ein isoliertes Vorgehen Russlands mit vielleicht Iran oder Türkei", sagte Kiesewetter. Das könne Russland alleine nicht stemmen - "und das ist unser Schlüssel für eine bessere Zusammenarbeit mit Russland, dass wir dort auch Bedingungen stellen können". Der CDU-Außenexperte betonte, dass die Regierung in Moskau unter Druck steht: "Die Handlungsspielräume werden deutlich enger: Ölabhängigkeit, die lange Rentenreform, die sie jetzt haben, Verlängerung von Arbeitszeiten - das führt zu Unmut in der Bevölkerung." Deswegen brauche Putin außenpolitische Erfolge, um seine innenpolitischen Reformen durchzusetzen.

"Russland muss Vertrauen zurückgewinnen"

Was die Sanktionen gegen Russland betrifft, unterstütze Deutschland die Europäische Union weiterhin, so Kiesewetter. "Ich sehe allerdings die Notwendigkeit, dass wir die Wirtschaftskooperation mit Russland deutlich verbessern." So könne Europa zum Beispiel trotz der Sanktionen die Investitionen stärker fördern. "Wir müssen ja auch mithelfen, dass Russland nicht zerbricht", sagte er. "Es wäre uns überhaupt nicht daran gelegen, wenn es nach Putin ein noch schlimmeres System gäbe." Die Sanktionen wegen der Besetzung der Krim in der Ostukraine könnten aufgehoben werden, wenn Moskau sich an das Minsker Abkommen halte. "Aber nicht schrittweise, sondern hier muss Russland etwas liefern", so Kiesewetter. "Russland muss Vertrauen zurückgewinnen." Denn mit der Besetzung der Krim habe Russland die europäische Sicherheitsstabilität erheblich gefährdet.

Treffen auf Schloss Meseberg