Fr 17.08.2018 | 07:25 | Interviews

- Schulanfang: Wie steht es um den Lehrermangel in Berlin?

Am Montag beginnt in Berlin und Brandenburg wieder der Unterricht - und kurz vorher kommt Kritik von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft: Nur ein Drittel der neu eingestellten Lehrer in Berlin habe ein Lehramtsstudium abgeschlossen. Das mache den Eltern "ein gewisses Maß an Sorgen", sagt Landeselternsprecher Norman Heise.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) rügte die Einstellungspraxis an Berliner Schulen. Nur gut ein Drittel der 2.700 zum neuen Schuljahr eingestellten Lehrer hätten ein abgeschlossenes Lehramtsstudium absolviert, sagte GEW-Landeschef Tom Erdmann am Mittwoch. Das gehe aus Zahlen der bezirklichen Schulpersonalräte hervor. Demnach fangen jetzt an Berlins Schulen neben 1.000 regulären sogenannten Laufbahnbewerbern etwa 750 Quereinsteiger und mehr als 900 Lehrkräfte ohne volle Lehrbefähigung an. Letztere erhielten zumeist befristete Arbeitsverträge. Nach Einschätzung der GEW hat sich die Personalsituation an den Schulen damit im neuen Schuljahr weiter verschlechtert.

8.000 Schüler mehr als voriges Schuljahr