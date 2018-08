- Lunapharm-Affäre: CDU fordert Golzes Rücktritt

Im Brandenburger Krebsmittel-Skandal fordert die CDU den Rücktritt von Gesundheitsministerin Diana Golze. Der Linken-Politikerin fehlten die Kraft und der Wille, die Affäre aufzuklären, sagte der CDU-Abgeordnete Raik Nowka im Inforadio. Deshalb halte er einen Rücktritt von Golze für unvermeidbar.

Die Opposition im Brandenburger Landtag hat Gesundheitsministerin Golze erneut Versäumnisse im Krebsmittel-Skandal vorgeworfen. Die Linken-Politikerin hätte mangelnde Kommunikationsabläufe bei der Arzneimittelaufsicht selbst erkennen müssen, kritisierte der CDU-Abgeordnete Nowka in einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses. Ministerpräsident Woidke stellte sich hinter Golze und sagte umfassende Aufklärung zu.

Im Inforadio forderte Nowka den Rücktritt Golzes. An Ministerpräsident Woidke appellierte Nowka, endlich aktiv zu werden. In den zuständigen Behörden werde interne Aufklärung verschleppt - dem dürfe Woidke nicht länger zusehen. In dem Skandal sollen die brandenburgischen Behörden jahrelang trotz vorliegender Hinweise auf einen illegalen Medikamentenhandel nicht durchgegriffen haben.

Bei dem Skandal geht es um die brandenburgische Firma Lunapharm. Sie soll jahrelang gestohlene und möglicherweise unwirksame Krebsmedikamente vertrieben haben. Die Aufsichtsbehörden stehen in der Kritik, weil sie Hinweisen nicht nachgingen.