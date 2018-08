- Das Fall Sami A: "Eine Probe für den Rechtsstaat"

Der Fall des Tunesiers Sami A. ist verzwickt: Dem Gerechtigkeitsempfinden Vieler läuft die Gerichtsentscheidung entgegen, dass er zurück nach Deutschland geholt werden muss, der CDU-Politiker Reul fordert die Gerichte auf, sich nach dem Rechtsempfinden der Bevölkerung zu richten. Völlig abwegig findet das der Staatsrechtler Christian Pestalozza: Gerichte seien an geltendes Recht gebunden. Wenn die nicht mit dem Willen der Bevölkerung übereinstimmten, sei es am Gesetzgeber, sie zu ändern.



Christian Pestalozza, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Freien Universität Berlin, findet die Aussage Reuls ebenfalls "kurzsichtig, politisch nicht besonders klug und rechtlich ohnehin abwegig. Jeder Minister muss wissen, dass die Gerichte an Gesetze und Recht und an die Verfassung gebunden sind und sich über geltendes Recht nicht hinwegsetzen dürfen, weil sie meinen, dass die Bevölkerung derzeit zu einem Teil oder überwiegend diesem Recht nicht gerne folgt."

Pestalozza spielt den Ball zurück ins Feld der Politik: "Wenn sich das Rechtsempfinden der Bevölkerung im geltenden Recht noch nicht niederschlägt, dann ist die Frage, ob die Gesetzgeber, die zuständig sind für das geltende Recht, sich überlegen sollten, ob dieses Recht nicht von ihnen geändert werden müsste, so dass es näher an dem ist, was das Volk angeblich in seiner Mehrheit empfindet."

Er sieht den Rechtsstaat in der Causa Sami A. auf die Probe gestellt: "Die Behörden haben gegen den Rechtsstaat verstoßen, denn sie sind natürlich gehalten, eine ihnen bekannt bevorstehende Gerichtsentscheidung zu respektieren, gleich welchen Inhalts. Und mit einer gewissen Trickserei sind sie dieser Entscheidung zuvorgekommen und haben versucht, vollendete Tatsachen zu schaffen. Ich würde sagen, das ist ein Verstoß gegen rechtsstaatliche Grundsätze – aber der Rechtsstaat ist so stark, dass er dadurch allein nicht gefährdet werden kann."