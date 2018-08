- Lunapharm: Woidke steht hinter Golze - zumindest noch

Es ist eine Sondersitzung mit Sprengkraft: Gesundheitsministerin Golze berichtet, was ihr Haus und die Behörden im Pharmaskandal um Lunapharm bislang unternommen haben. Mit dabei ist auch Ministerpräsident Woidke - und er muss wohl länger bleiben, als er dachte. Der landespolitische Korrespondent Torsten Sydow beobachtet die Sitzung. Er berichtet, dass sich Woidke hinter Golze stellt - zumindest nach dem jetzigen Stand.



Mit einem Streit um die Tagesordnung und die Anwesenheit des Ministerpräsidenten hat am Vormittag die Sondersitzung des Gesundheitsausschusses zum Pharmaskandal in Potsdam begonnen.



Parlamentarier der oppositionellen CDU und AfD wandten sich dabei zum Auftakt gegen den Vorschlag der Ausschussvorsitzenden, als erstes Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) anzuhören, weil dieser später andere Termine habe. CDU-Generalsekretär Steeven Bretz forderte jedoch, zunächst Gesundheitsministerin Diana Golzes (Linke) Bericht zu hören, um dann die daraus entstehenden Fragen an Woidke richten zu können.



Woidke will nicht "den ganzen Tag hier sitzen"

Woidke betonte zwar, er könne nicht "den ganzen Tag hier sitzen und alle Termine absagen", versprach allerdings zu bleiben, um Fragen an ihn beantworten zu können.



In dem Skandal sollen die brandenburgischen Behörden jahrelang trotz vorliegender Hinweise auf einen illegalen Medikamentenhandel nicht durchgegriffen haben. CDU und AfD hatten deshalb die Entlassung von Golze gefordert.

Woidke sagte vor dem Ausschuss, es müsse geklärt werden, was bei der Aufsicht und Kontrolle schief gelaufen sei. Auch müsse geprüft werden, ob die Regeln für den Arzneimittelhandel auch auf Bundes- und Europaebene ausreichten.