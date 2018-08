- Kubicki: "Vertrauen zwischen Behörden und Gerichten ist erschüttert"

Für viele Bürger ist es kaum nachvollziehbar: Deutschland muss einen sogenannten islamistischen Gefährder aus Tunesien zurückholen, weil der nicht hätte abgeschoben werden dürfen. Das hat das Oberverwaltungsgericht im Fall Sami A. entschieden. Für die Behördenfehler macht FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki im Inforadio Bundesinnenminister Seehofer verantwortlich.

Wenn man die Fakten betrachte, so Kubicki, sei der Beklagte in dem Gerichtsverfahren das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - und dessen oberste Dienstherr sei nun mal Seehofer.

Die Präsidentin des Oberverwaltungsgerichtes Münster Ricarda Brandts macht den Behörden schwere Vorwürfe. Sie sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Politik habe bei Sami A. ganz offensichtlich die Grenzen des Rechtsstaates ausgetestet. Das werfe Fragen zu Demokratie und Rechtsstaat und insbesondere zur Gewaltenteilung auf.

So sieht es auch Kubicki: "Die OVG-Präsidentin hat zu Recht darauf hingewiesen, dass in diesem Fall - und wahrscheinlich darüber hinaus - das bisherige Vertrauensverhältnis zwischen Behörden und Gerichten erschüttert ist."

So etwas dürfe in einem Rechtsstaat eigentlich nicht passieren und gefährde eine tragende Säule des Gemeinwesens. "Auch ich würde Sami A. lieber in Tunesien wissen", sagte der FDP-Vizechef. "Aber bitte auf rechtsstaatlich ordentlicher Grundlage und mit einem Verfahren, das nicht zu rügen ist."