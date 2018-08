imago/Xinhua Bild: imago/Xinhua

Do 16.08.2018

- Nach dem Brückeneinsturz: "Schockiert und entsetzt"

Während in Italien über die Schuld am Einsturz einer Autobahnbrücke bei Genua mit über 40 Toten diskutiert wird, herrschen am Ort der Katastrophe in erster Linie Trauer und Wut. Die 18-jährige Deutsche Paula Motschmann lebt in Genua. Sie erzählt im Inforadio, wie fassungslos die Menschen in der Hafenstadt nach dem Unglück sind.

Als das Unglück passierte, war Paula Motschmann zu Hause. Sie erfuhr nur wenige Minuten nach dem Einsturz, was passiert war - von einem Freund, der in der Nähe der Unglücksstelle lebt. "Ich dachte zuerst, das sei ein Scherz", sagt sie. "Und dann ist es aber langsam durchgesickert. Man ist schockiert und entsetzt über das, was passiert ist." Sie selbst sei jeden Monat fünf- oder sechsmal über die Brücke gefahren - zuletzt vergangene Woche nach Florenz. "Man denkt natürlich, dass man auch selbst auf dieser Brücke hätte sein können. Und das ist einfach eine beängstigende Vorstellung." Motschmann sagt, sie habe sich zunächst vergewissert, dass es all ihren Freunden gut geht. Denn gerade gehe die Urlaubszeit zu Ende, alle kämen von Reisen zurück nach Genua.

Die Menschen sind still und fassungslos