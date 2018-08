- Integrationsbeauftragte fordert "Fachkräfteeinwanderungsgesetz"

Die Bundespolitik diskutiert über den Vorschlag von Schlewsig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Asylbewerbern den "Spurwechsel" zu ermöglichen: Sie sollen trotz Ablehnung hier bleiben dürfen, wenn sie gut integriert sind. Die Integrationsbeauftragte des Bundes, Annette Widmann-Mauz (CDU), erklärte im Inforadio, das Asylrecht und der Fachkräftebedarf drohen, sich gegenseitig zu blockieren.



Widmann-Mauz betonte, ihr sei es sehr wichtig, dass "gut integrierte Menschen mit einer Duldung" die Möglichkeit hätten, hier zu bleiben. "Sie leisten einen wichtigen Beitrag für unser Land", so die CDU-Politikerin.

Das Argument der CSU, das solche Bleibeperspektiven mehr Menschen dazu bringt, illegal nach Deutschland zu kommen, lässt Widmann-Mauz nach eigenen Angaben nur dann zu, wenn "es eine generelle Regelung auch in die Zukunft hinein bedeutet - denn dann hätten wir in der Zukunft zwei Systeme, die sich gegenseitig beeinflussen und damit auch blockieren würden."

Die Integrationsbeauftragte sprach sich für ein "Fachkräfteeinwanderungsgesetz" aus: "Damit Menschen, die wir in unserem Land dringend brauchen, […] eine Perspektive erhalten." Als Beispiel nannte sie den Mangel an Pflegekräften in Deutschland. Auf der anderen Seite stehe das Asylrecht, das vor Terror und Krieg Geflüchteten die Möglichkeit gibt, sich hier aufzuhalten.

"In dem Moment, wo beide Zugänge nebeneinander stehen, wird es schwierig", so Widmann-Mauz. "Und deshalb bin ich der festen Überzeugung: Wir müssen die Dinge sauber voneinander trennen."