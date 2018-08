- Bundesamt für Naturschutz: "Bei uns laufen die Fäden zusammen"

Das Bundesamt für Naturschutz gibt es seit genau 25 Jahren - gegründet wurde es noch unter Helmut Kohl und soll den Gesamtzustand der Natur in Deutschland im Blick behalten. Keine leichte Aufgabe - ist Naturschutz doch an sich Länderangelegenheit. Beate Jessel ist Präsidentin des BfN konnte in den vergangenen Jahren den Klimawandel gut beobachten.

Hauptaufgabe des BfN sei, Daten und Fakten der Länder zu sammeln und zu koordinieren, sagt Jessel. "Viele Fäden laufen bei uns zusammen", so die Präsidentin des Amtes. Als Beispiel nennt sie eine EU-Richtlinie zu Naturschutzgebieten, die von den Ländern umgesetzt werden muss. Das BfN prüfe alles und gebe es an die EU weiter.

So konkrete Aufgaben, wie etwa die Pegelstände der Flüsse zu messen, übernehme ihr Amt nicht, so Jessel. Dagegen kümmere es sich etwa um den Zustand der Flussauen in Deutschland. "Wir zeigen auf, in puncto Klimawandel, was das für Auswirkungen haben kann", so die BfN-Präsidentin. "Wir können zum Beispiel schon bei vielen Vogelarten und auch vielen anderen Tier- und Pflanzenarten ganz klar beobachten und dokumentieren, dass sich über die letzten Jahre die Lebensraumgrenzen ganz klar weiter hoch nach Norden und in den Nordwesten verschoben haben."

Außerdem befragt das Amt alle zwei Jahre die Bürger zu ihrem Naturbewusstsein. Zuletzt kam dabei heraus, dass jüngere Menschen sich der Probleme in der Natur weniger bewusst sind als ältere. Laut Jessel nehmen sie zum Beispiel den Wandel der Landschaft nicht so stark wahr oder empfinden ihn nicht als problematisch. "Das kann natürlich auch mit der kürzeren Lebensspanne zusammenhängen", sagt sie. Dem wolle man aber noch genauer auf den Grund gehen.