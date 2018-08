- 60 Jahre Madonna: Sex-Symbol und "No Bullshit"-Frau

Sie ist Ikone, Sex-Symbol und gleichzeitig knallharte Geschäftsfrau: Madonna wird an diesem Donnerstag 60 Jahre alt. Die Musikjournalistin Christiane Rebmann hat sie über die Jahre hinweg immer wieder getroffen. Sie sagt: Das Besondere an Madonna ist ihre Fähigkeit, immer wieder zu überraschen.



60 ist das neue 40, sagen viele, die in dieses Alter kommen. Bei Madonna gilt das erst recht. Die US-amerikanische Sängerin, Künstlerin, Provokateurin wird an diesem Donnerstag 60 Jahre alt. Madonna Louise Ciccone hat über Jahrzehnte die Hitparaden auf der ganzen Welt angeführt - "Like a Virgin", "Frozen", "Music", "Four Minutes" sind alles sehr unterschiedliche Titel gewesen und zeigen, was für eine wandelbare und streitbare Künstlerin sie ist.

Die Musikjournalistin Christiane Rebmann hat Madonna mehrmals zum Interview getroffen. Sie hat sie folgendermaßen erlebt: "Sie ist sehr tough, sehr zielgerichtet. Eine No Bullshit - Frau. Und - sie hat einen sehr guten Humor."