Mi 15.08.2018

- Wie sicher sind Europas Brücken?

Nach dem Einsturz der Autobahnbrücke in Genua wird weiter nach Überlebenden gesucht. Inzwischen wird aber auch darüber diskutiert, wie sicher die Brücken nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa sind. Denn: Einheitliche Sicherheitsstandards für Brücken gibt es nicht, sagt Michael Cramer, Europa-Abgeordneter der Grünen und Mitglied im Verkehrsausschuss des Europaparlaments.

Die italienische Regierung macht den Autobahn-Betreiber für den gestrigen Brückeneinsturz in Genua verantwortlich. Innenminister Salvini sagte, die Firma habe Milliarden Euro an Maut eingenommen, das Geld aber nicht wie vorgesehen eingesetzt. Salvini drohte dem Unternehmen, die Lizenz zu entziehen. Der Autobahn-Betreiber wies die Vorwürfe zurück. Die Brücke sei gemäß den gesetzlichen Vorgaben alle drei Monate kontrolliert worden. Das Gebäude war gestern auf einer Länge von 200 Metern eingebrochen. Etliche Fahrzeuge wurden unter den Trümmern begraben. Nach jüngsten Angaben der Behörden kamen 42 Menschen ums Leben. Warum die Brücke nachgab, ist unklar. Salvini kritisiert jedoch auch die EU: Die gebe Italien nicht genug Geld, um die Infrastruktur in Schuss zu halten. Michael Cramer ist Europa-Abgeordneter der Grünen und Mitglied im Verkehrsausschuss des Europaparlaments. Er ärgert sich maßlos über solche Vorwürfe: "Das ist so was von dreist! Geld ist genug da, die Frage ist nur: Wo wird es investiert? Und diese Brücke, da habe ich schon vor Jahren drüber gelesen, dass das ein Problem ist. Und jetzt kommt ja raus: das war ein schwieriger Patient. Das wackelt mal so, mal so. Diese Sanierung hätte man machen müssen und das wären Peanuts gewesen." Für Neubau-Projekte gebe die italienische Regierung schließlich gerne das Geld.