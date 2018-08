imago/Michael Trammer Bild: imago/Michael Trammer

Mi 15.08.2018 | 10:05 | Interviews

- Auch Brandenburg schiebt Afghanen ab

Nicht nur Bayern, auch das rot-rot regierte Brandenburg schiebt abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan ab. Drei junge Männer, die bisher in Cottbus, Forst und Oberhavel registriert waren, saßen am Dienstagabend im Flugzeug nach Kabul, das von München aus startete. Einer von ihnen sei weder Straftäter, noch "Gefährder" – sondern vor den Taliban geflohen und suizidgefährdet, sagt Axel Vogel, Fraktionschef von Bündnis90/Die Grünen in Brandenburg.