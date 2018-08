- Bildungsmonitor: "Brauchen bildungspolitischen Aufbruch"

Laut dem Bildungsmonitor der wirtschaftsnahen "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft" werden die Schüler in ganz Deutschland erstmals seit langem wieder schlechter. Laut Hubertus Pellengahr, dem Geschäftsführer der Initiative, muss im Bereich Bildung dringend nachgebessert werden, insbesondere in den Bereichen Digitalisierung und Integration von Schülern mit Migrationshintergrund.

Die Leistungen deutscher Schüler haben sich nahezu bundesweit verschlechtert. Das geht aus einer Studie hervor, die am Vormittag von der wirtschaftsnahen "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft" vorgestellt wurde. Demnach hätten die Leistungen von Viertklässlern in den Kernfächern Deutsch und Mathematik im Vergleich zum Vorjahr nachgelassen. Die Schulabbrecherquote sei wieder gestiegen, unter anderem wegen des Flüchtlingszuzugs.

Starke Unterschiede werden in der Studie zwischen den Bundesländern ausgemacht. Demnach haben Sachsen, Thüringen und Bayern die leistungsfähigsten Bildungssysteme. Berlin verbesserte sich vom letzten auf den 13. Rang, Brandenburg rutschte von Platz 12 auf Platz 14.

"Im Bildungsbereich ist die Dynamik der vergangenen Jahre verloren gegangen", meint Hubertus Pellengahr, Geschäftsführer der Initiative. Man habe sehr große Fortschritte gemacht, was aber schon in den letzten Jahren zurückgegangen sei. "Jetzt gibt es tatsächlich zum ersten Mal einen Rückschritt. Den stellen wir fest vor allem im Schulbereich, aber auch im zentralen Bereich der Digitalisierung. Hier muss dringend nachgearbeitet werden. Hier brauchen wir einen neuen bildungspolitischen Aufbruch, weil wir vor großen Herausforderungen stehen, wenn wir an die demographische Entwicklung denken oder eben an die Digitalisierung, die alle Wirtschaftsprozesse verändern wird."

Hier brauche man qualifizierten Nachwuchs und der komme eben aus der Schule, so Pellengahr: "Hier muss in die Ausstattung der Schulen investiert werden. Wir brauchen mehr Computer in den Schulen. " Aber vor allem brauchen wir digital kompetente Lehrer. Die Fortbildung der Lehrer ist ein entscheidender Schlüssel für bessere Schulen."

Berlin hat sich zwar vom letzten auf den 13. Platz verbessert, das liege jedoch hauptsächlich an der hervorragenden Arbeit der Universitäten, sagt Pellengahrt. An den Schulen seien die Probleme nach wie vor groß, vor allem sei die Abbrecherquote viel zu hoch: "Das liegt daran, dass es keine ausreichende Förderung für schwache Schüler gibt, vor allem für Schüler mit Migrationshintergrund, die nicht vernünftig Deutsch sprechen. Die müssen viel besser gefördert werden."