Bild: imago stock&people

Di 14.08.2018 | 07:45 | Interviews

- Bundesumweltministerin: "Der ÖPNV muss attraktiver und bequemer werden"

Bonn, Essen, Herrenberg, Mannheim und Reutlingen. Das sind die fünf "Modellstädte für saubere Luft". Die Bundesumweltministerin und der Verkehrsminister treffen sich heute mit den Oberbürgermeistern dieser Städte. Es geht um die Frage, wie die Luftverschmutzung durch den Straßenverkehr verringert werden kann. Der Bund will in den nächsten beiden Jahren 130 Millionen Euro dafür zur Verfügung stellen. Das Modellprojekt ist sehr wichtig als erster Schritt für sauberer Städte in Deutschland, betont Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) im Interview.