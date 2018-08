- Visit Berlin: "Berlin soll nicht Disneyland werden"

Nach der Air-Berlin-Pleite im August 2017 kamen deutlich weniger Gäste nach Berlin. Deshalb kam die Halbjahresbilanz zu den Tourismuszahlen überraschend: Berlin verbucht erneut ein Plus bei Besuchern und Übernachtungen. Burkhard Kieker von der Marketingorganisation visit Berlin ist zufrieden darüber - will aber keine zweistelligen Zuwachsraten.





Das Jahr 2017 war für den Tourismus in Berlin schlecht ausgefallen. Die Zahl der Übernachtungen in Hotels und Pensionen erreichte 31,15 Millionen, 0,3 Prozent mehr als im Vorjahr, hatte das Amt für Statistik im Februar mitgeteilt. Die Zahl der Gäste stieg um 1,8 Prozent auf 12,97 Millionen. Das sind nach starken Zuwächsen die geringsten Raten seit 15 Jahren.

Neben der Air-Berlin-Pleite war ein weiterer Grund für den Dämpfer: Die Statistik erfasst Gäste, die in Hotel, Gasthof oder Pension mit mehr als 9 Schlafplätzen einen Meldezettel ausfüllen. Es tauchen Hunderttausende nicht auf, die in Ferienwohnungen übernachten. Ihre Zahl dürfte trotz Air-Berlin-Pleite gestiegen sein. Denn allein das Übernachtungsportal AirBnB geht für 2017 bei 700 000 Gästen von einem Plus von knapp 17 Prozent aus.

(Mit Material von: dpa)