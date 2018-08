imago stock&people Bild: imago stock&people

Mo 13.08.2018 | 12:05 | Interviews

- Gefährdet die türkische Lira den Euroraum?

Der Verlust ist enorm: Die türkische Lira hat vergangenes Jahr ohnehin schon rund 50 Prozent an Wert eingebüßt - und ist Anfang August noch mal richtig eingebrochen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat sich deshalb besorgt geäußert. Für die mehr als 6.500 deutschen Unternehmen, die in der Türkei tätig sind, würden Lieferungen aus dem Ausland teurer, warnte der Außenwirtschaftschef des DIHK, Volker Treier, im Inforadio-Gespräch. Auch beim Export in die Türkei werde es steil bergab gehen.

Nach massiven Verlusten der Landeswährung Lira hat die türkische Zentralbank eine Reihe von Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität von Banken angekündigt. Die Zentralbank werde den Banken alle Liquiditätsmittel zur Verfügung stellen, die sie brauchen, hieß es in einer Mitteilung vom Montag. Zuvor hatte der türkische Finanzminister Berat Albayrak gesagt, die Regierung habe einen "Aktionsplan" erstellt, um Marktteilnehmer zu beruhigen. Deren Bedenken hatten zuletzt für eine Talfahrt der türkischen Währung gesorgt.

Wirtschaftspolitik und USA-Krise lösen Wertverlust aus

Die Türkei war in den vergangenen Tagen immer tiefer in eine Währungskrise gestürzt. Die Lira verlor stark an Wert. Ausgelöst hatten das unter anderem Bedenken wegen der Wirtschaftspolitik der türkischen Regierung sowie eine diplomatische Krise mit den USA. Die Währung erreichte am Sonntag ein Rekordtief von etwa 7,20 Lira pro Dollar. Erdogan warnte Unternehmen seines Landes mit Blick auf die Währungskrise vor dem Abheben ausländischer Devisen. Nach der Ankündigung der Zentralbank entspannte sich der Kurs auf 6,61.

Anleger verkaufen Tourismusaktien