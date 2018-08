imago/Martin Müller Bild: imago/Martin Müller

- TV-Autorin Kulozik: "Fronten in Cottbus haben sich verhärtet"

Ein halbes Jahr ist es her, dass Cottbus durch Gewalt zwischen Geflüchteten und Einheimischen sowie Demonstrationen unter Teilnahme rechter Gruppen in die Schlagzeilen kam. Die Fernsehreportage "Wer ist das Volk?" (Das Erste, 21:45 Uhr) versucht, die Geschehnisse und die Stimmung in der Stadt aufzuarbeiten. Die Autorin des Films, Diana Kulozik, sagt: "Cottbus ist gespalten".



Syrische Flüchtlinge werden gewalttätig, Nachahmer des Ku-Klux-Klans lassen sich auf dem Stadtplatz fotografieren, Stadtfest-Besucher tragen unbehelligt rechtsextremistische Kleidung und das Bündnis "Zukunft Heimat" lädt regelmäßig zu Großdemonstrationen. Cottbus ist eine Stadt in Aufruhr. Auch ein halbes Jahr, nachdem Gewalttaten syrischer Flüchtlinge das Fass zum Überlaufen brachten, kommt Cottbus nicht zur Ruhe. "Die Stadt hat seitdem noch nicht wieder richtig zueinander gefunden, ist gespalten", sagte Autorin Kulozik im Inforadio. "Die Lager, die sich Anfang des Jahres aufgebaut haben, pro und contra Flüchtlinge, die sind immer noch da." Dabei macht die Politik nun das, was sie lange versäumt hat: Sie handelt. Mehr Polizei, mehr Sozialarbeiter, mehr politische Aufmerksamkeit - selbst Bundespräsident Steinmeier besucht Cottbus.

Die Stadt ist gespalten