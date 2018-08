imago/Photocase Bild: imago/Photocase

- Kuba berät über eine neue Verfassung

Von diesem Montag an bis zum 15. November wird in den Städten, Dörfern und Unternehmen in Kuba über die Reform der kubanischen Verfassung debattiert. Am Ende stimmen die Kubaner in einem Referendum über die neue Verfassung ab. Der ehemalige deutsche Botschafter in Kuba, Bernd Wulffen, warnt im Inforadio vor zu großen Erwartungen.



Vom Wirtschaftsteil des Verfassungsentwurfs war Wulffen nach eigenen Worten "etwas ernüchtert". "Es ist weiterhin von Staatseigentum und Zentralverwaltungswirtschaft die Rede", sagt er. Das Privateigentum komme erst an fünfter Stelle, nach einer Reihe anderer Eigentumsformen - das habe er sich anders erhofft. Allerdings werde in dem Entwurf explizit erwähnt, dass es Investitionen aus dem Ausland in Kuba geben soll. "Das große Problem in Kuba war bisher, dass die Bürokratie Auslandsinvestitionen oft abgewürgt hat. Sie war zu schwerfällig, es hat viel zu lange gedauert." Er hoffe durch den Entwurf für die neue Verfassung in diesem Bereich auf einen Schritt nach vorn.

"Fidel Castro war ein Arbeitstier"

Insgesamt beobachtet Wulffen derzeit eine politische Entspannung in Kuba - bei den Entscheidern habe sich über Jahre hinweg Frust angestaut. "Der Staatsratsvorsitzende hat im Grunde rund um die Uhr arbeiten müssen. Fidel Castro war ein solches Arbeitstier", so der ehemalige Botschafter. "Und das wird jetzt ein bisschen entspannt, indem man die Funktion eines Ministerpräsidenten schafft." Vom neuen kubanischen Präsidenten Miguel Díaz-Canel, der seit April im Amt ist, hat Wulffen bisher einen positiven Eindruck. Er habe seine Aufgaben in einer schwierigen Zeit übernommen, "in der die kubanische Wirtschaft nicht gut läuft und in der der Nachbar - die USA - das Rad wieder zurückdrehen will". Ob die Diskussion über die neue Verfassung Kuba tatsächlich viel bringen kann - da ist Wulffen insgesamt eher skeptisch: "Die Frage ist, ob man das alles beachtet oder ob nicht Grunde jetzt schon alles festgeschrieben ist und nur wenig Chancen bestehen, das zu ändern."

