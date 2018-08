imago/Beautiful Sports Bild: imago/Beautiful Sports

Mo 13.08.2018 | 06:45 | Interviews

- EM-Läufer Benitz ist wieder Teil der Marathonwette

Wenn am 16. September der 45. Berlin-Marathon startet, ist auch Inforadio wieder mit dabei: Die Marathonwette geht in die vierte Runde! Diesmal reicht es uns nicht, den Sieger des Marathons mit unserer Staffel zu schlagen – wir wollen den Weltrekord! Mit an den Start gehen wird auch wieder Timo Benitz, frischgebackener EM-Siebter über 1500 Meter. Uns erzählt er schon einmal, was den Reiz an dieser Staffel ausmacht.

Die Medaillenbilanz: sehr gut. Die Stimmung: euphorisch. Die Leichtathletik-EM in Berlin hat die Erwartungen für die meisten mindestens erfüllt. Unter den deutschen Athleten war auch ein Bekannter von uns bei Inforadio: Timo Benitz ist letztes Jahr in der erfolgreichen Inforadio-Marathonstaffel mitgelaufen. Letzten Freitag war er im Finale über 1.500 Meter - und hat einen sehr respektablen siebten Platz belegt. Die Stimmung im Olympiastadion hat Timo Benitz besonders begeistert: "Es war wirklich Wahnsinn, die erste Erfahrung, dass man bei so einer Großveranstaltung vor heimischem Publikum laufen darf. Normalerweise bin ich sehr konzentriert und lasse mich eigentlich nicht stören, auch in meinem Gesichtsausdruck nicht. Es war zum ersten Mal, dass ich wirklich grinsen oder lachen musste. Denn die Unterstützung von 50.000 bei meiner Vorstellung war so extrem, dass ich wirklich Gänsehaut in diesem Moment bekommen habe."

"So eine Staffel ist schon ein besonders Gefühl"