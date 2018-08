- Was tun gegen illegale Autorennen?

imago/suedraumfoto Bild: imago/suedraumfoto

Jedes Jahr sterben 3.200 Menschen auf deutschen Straßen. Das sind in Relation gesehen etwa doppelt so viele wie beispielsweise in Norwegen, Großbritannien oder Schweden. Verkehrsexperten sehen im milden Verkehrsstrafrecht einen Grund dafür. Allerdings gelten Raserei und illegale Rennen seit Herbst 2017 als Straftat - und das sei genau der richtige Weg, sagt der Berliner Oberamtsanwalt Andreas Winkelmann im Inforadio.

Am 14. August wird der Prozess gegen zwei Männer nach einem tödlichem illegalen Autorennen auf dem Kudamm in Berlin neu aufgerollt. Das Landgericht Berlin hatte die beiden Angeklagten wegen Mordes zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Der BGH hatte die Verurteilung aufgehoben.

Die beiden damals 24 und 26 Jahre alten Männer hatten sich demnach in der Nacht zum 1. Februar 2016 ein illegales nächtliches Autorennen mit bis zu 170 Kilometern pro Stunde auf dem Kurfürstendamm geliefert. Sie rasten über elf Kreuzungen mit mehreren roten Ampeln. An einer Kreuzung kam es zum Unfall, bei dem ein unbeteiligter 69 Jahre alter Autofahrer starb. "Ich würde begrüßen, wenn die erstinstanzliche Feststellung gehalten wird - also auf Mord erkannt wird", sagte Winkelmann. Wer so schnell mehrmals bei Rot über Kreuzungen fahre, habe sich damit abgefunden, dass etwas Schlimmes passieren kann.

Viele Tote im Straßenverkehr Auf deutschen Straßen gibt es pro Jahr rund 3.200 Tote und über 400.000 Verletzte. Vergleicht man die absoluten Zahlen mit der Einwohnerzahl sterben hier im Vergleich zu Großbritannien, Norwegen oder Schweden fast doppelt so viele Menschen durch Verkehrsunfälle. Verstöße gegen das Straßenverkehrsrecht werden selten und oft nur milde geahndet. Wer beispielsweise in der Stadt 100 statt 50 km/h fährt, zahlt 160 Euro - in manch anderem europäischen Staat würde er eine vierstellige Strafe bezahlen müssen.

Neue Gesetze: Führerschein und Auto weg

Seit Oktober 2017 gelten in Deutschland schärfere Gesetze - illegale Rennen und Rasen gelten nun als Straftat, die mit einer Geldstrafe oder Gefängnis von bis zu fünf Jahren. "Das ist genau der richtige Ansatz des Gesetzgebers", sagte der Oberamtsanwalt. "Was besonders gut an dem Gesetz ist, dass auch an den Führerschein gedacht worden ist und auch an die Autos als Tatobjekte." Denn wer rast, dem drohen Fahrverbote und dass der Staat den Wagen einzieht und behält - und ihn dann etwa versteigert. Problematisch seien Fälle mit Leih- oder Carsharing-Wagen, so Winkelmann. Denn der Vermieter kenne seine Mieter nicht und könne deswegen auch nicht ohne weiteres für dessen Verhalten mit dem Auto haftbar gemacht werden.

"Es sind junge Männer, die sich grenzenlos überschätzen"