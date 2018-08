Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Sa 11.08.2018 | 08:24 | Interviews

- Jan Ullrich: Der tiefe Fall einer Legende

Es begann mit einem Vorfall auf Mallorca vor einer Woche - seitdem ist Ex-Radprofi Jan Ullrich fast jeden Tag in den Schlagzeilen. Vor wenigen Tagen kündigte er eine Therapie wegen seiner Probleme an, jetzt eine Festnahme in Frankfurt: Er soll eine Escort-Dame gewürgt haben. Wie konnte es zu diesem Absturz kommen? Der Journalist Andreas Burkert hat ein Buch über Jan Ullrich geschrieben und sagt: "Die Amphetamine, wegen denen er auch gesperrt war, waren für ihn vermutlich so etwas wie eine Einstiegsdroge."