Sa 11.08.2018 | 08:55 | Interviews

- Das SO36 wird 40

Wer in Berlin feiern gehen will, hat eine unendliche Auswahl an Clubs. Etwas Besonderes ist aber seit nun schon 40 Jahren das SO36. Es ist mehr als ein Club, es ist ein Stück Kreuzberg – ein Kreuzberg, das für Toleranz über ethnische Grenzen und sexuelle Orientierungsgrenzen hinaus steht. "Es ist eben kein rein kommerzieller Club", sagt DJ Ipek – oder wie sie mit ganzem Namen heißt: Ipek Ipekçioğlu. Heute Abend wird sie auflegen, wenn im SO36, die Jubiläumsparty steigt.