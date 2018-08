imago/Jürgen Heinrich Bild: imago/Jürgen Heinrich

Fr 10.08.2018 | 15:05 | Interviews

- Läuft: Mehrere Sommerbaustellen frühzeitig beendet

Freude in der Senatsverwaltung für Verkehr, Umwelt und Klimaschutz: Gleich mehrere Großbaustellen in der Stadt werden früher beseitigt sein, als gedacht und die Staulage in Berlin deutlich entschärfen. Warum es in diesem Sommer so flott ging, erklärt uns Senatssprecherin Dorothee Winden.