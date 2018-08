Bild: imago/Chris Emil Janßen

Fr 10.08.2018 | 06:25 | Interviews

- Ryanair: Vom Überflieger zur Auslaufmodell?

Pilotengewerkschaften in Deutschland, Belgien, Schweden, Irland und den Niederlanden haben ihre Mitglieder am Freitag zu 24-stündigen Streiks aufgerufen. Die Gewerkschaften fordern europaweit für die Piloten bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Bezahlung. Doch der Erfolg von Ryanair beruhte nicht zuletzt darauf, dass Bestimmungen umgangen und das Arbeitsrecht ausgetrickst wurden. Hat so ein Geschäftsmodell noch Zukunft? Fragen dazu an den Luftfahrtexperten Gerald Wissel.

An diesem Freitag benötigen Kunden des irischen Billigfliegers viel Geduld. Wegen koordinierter Pilotenstreiks in mehreren europäischen Ländern haben die Iren von ihren 2400 geplanten Flügen rund 400 abgesagt. Schwerpunkt ist Deutschland, wo wegen des auf 24 Stunden beschränkten Streiks der Vereinigung Cockpit 250 Flüge abgesagt wurden.