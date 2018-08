- Ryanair-Streik - wie reagiert der Konzern?

Die Piloten der Billig-Fluglinie Ryanair sind wie angekündigt am frühen Morgen in ihren 24-stündigen Streik getreten. Auch die Berliner Flughäfen sind betroffen: in Tegel und Schönefeld wurden 36 Flüge gestrichen. Dem irischen Unternehmen wird immer wieder vorgeworfen, sein Personal deutlich schlechter zu bezahlen als die konkurrenz. Doch zum Problem gehören auch die Kunden, erklärt der Luftfahrtexperte Gerald Wissel im Inforadio: "Wir beobachten seit Jahren ein Buchungsverhalten, das ausschließlich über den Preis geht. Bei solchen Lockangeboten wie von Ryanair suggeriert man dem Kunden aber auch, Fliegen sei richtig billig. Und man zeigt gar nicht, was dahinter steckt." Er sagt: Nur höhere Ticketpreise führen letztlich zu faireren Bedingungen für die Crews.