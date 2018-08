imago/Ute Grabowsky Bild: imago/Ute Grabowsky

- Lehrermangel: "Kein Schulminister hat rechtzeitig reagiert"

Traurig, aber wahr: Der teils dramatische Lehrermangel wird sich zum neuen Schuljahr in vielen Bundesländern aus Expertensicht noch zuspitzen. Vor allem im Osten und in den Stadtstaaten sei dies der Fall, warnt der Lehrerverband. Für Jörg Ramseger, Professor für Schulpädagogik an der Freien Universität Berlin (FU), kommt all das nicht überraschend: "Wir hätten bundesweit schon vor Jahrzehnten umsteigen müssen von einer reaktiven zu einer vorsorgenden Personalplanung", kritisiert er. Nun seien sowohl Fantasie als auch Flexibilität gefragt.

Ramseger räumt ein: "Berlins Bildungsenatorin Scheeres hat nicht viel Handlungsspielraum, weil auch die anderen Länder große Sschwierigkeiten, haben Lehrkräfte anzuwerben." Möglich seien aber folgende Maßnahmen, so der Professor: "Ruheständler reaktivieren, die Arbeit für Teilzeitlehrkräfte erleichtern, indem man ihnen Kitaplätze für ihre eigenen Kinder garantiert. Und für Englischunterricht in Grundschulenm könnte man Englischlehrer im Ausland abwerben."



