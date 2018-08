dpa Bild: dpa

Do 09.08.2018 | 15:25 | Interviews

- Immer mehr Kindergeld geht ins Ausland

Es gibt Diskussionen über das Kindergeld für EU-Ausländer: Zum einen hat die Bundesregierung bestätigt, dass im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich mehr EU-Ausländer Kindergeld in Deutschland beantragen haben. Zum anderen gibt es die Betrugsfälle in Nordrhein-Westfalen. Der Oberbürgermeister von Duisburg spricht von Schleppern aus Rumänien, die Landsleuten pro Forma einen Wohnsitz in Deutschland verschaffen, damit sie Kindergeld beantragen können. Karsten Bunk, Leiter der Familienkasse bei der Bundesagentur für Arbeit, sagte im Inforadio: Man müsse beides getrennt betrachten.

Zum ersten Aspekt sagte Bunk: Die Arbeitsmigration nach Deutschland steigt immer mehr an. Durch die steuerpflichten Beschäftigungsverhältnisse haben auch EU-Ausländer Anrecht auf Kindergeld: "Die politische Debatte, die da im Hintergrund läuft, ist die: Ist es gerechtfertigt, dass für Kinder in den Heimatländern - wo das Lebenshaltungskosten-Niveau deutlich niedriger ist - hohe Kindergeldbeträge nach deutschem Recht bezahlt werden."

Der Deutsche Städtetag hat inzwischen gefordert, die Höhe des Kindergeldes auf eine neue Grundlage zu stellen.



Hauptgeschäftsführer Dedy sagte im Inforadio, das Kindergeld sollte sich daran orientieren, was Kinder in ihrem tatsächlichen Aufenthaltsland brauchten. Wenn ein Elternteil in Deutschland arbeite, das Kind aber beispielsweise in Rumänien lebe, dann sollte man Kindergeld nach den dortigen Lebenhaltungskosten zahlen.



Dedy forderte die Bundesregierung auf, in Absprache mit der EU-Kommission die rechtlichen Grundlagen für eine solche Neuregelung zu schaffen.



Hintergrund ist, dass die staatliche Unterstützung immer öfter an Kinder gezahlt wird, die außerhalb Deutschlands leben.



Betrugsfälle in Nordrhein-Westfalen

Der zweite Aspekt: In Nordrhein-Westfalen und sicher auch in anderen deutschen Großstädten bestehe das Problem, dass in Folge der Freizügigkeit und der EU-Harmonisierung zunehmend dauerhafte Einwanderung aus Rumänien und Bulgarien mit hohen Kinderzahlen nach Deutschland erfolge: "Deren Anspruch auf deutsches Kindergeld entsteht einzig und allein dadurch, dass sie jetzt in Deutschland leben. Da sind viele Angaben nicht richtig. Da sind Unterlagen gefälscht, und da sind plötzlich Kinder, die es gar nicht gibt." Diese Delikte gingen oft mit anderen Vergehen wie Schwarzarbeit und Mietnomadentum einher. "Die Ermittler sind da dran" In NRW arbeiten die Ermittlungsbehörden wie Polizei und Zoll zusammen. Dabei wurden in Stichproben Betrug und Leistungsmissbrauch festgestellt. "Wir haben zum Beispiel in zwei nordrhein-westfälischen Großstädten 100 Familien untersucht und einen Missbrauch bzw. Regelwidrigkeiten bei immerhin 40 gefunden und dann natürlich die Zahlung des Kindergeldes sofort eingestellt und es zurückgefordert. Bei diesen 40 von 100 Fällen waren es rund 400.000 Euro."

Um dem abzuhelfen, werde überall in Deutschland die Zusammenarbeit der Behörden verstärkt: "Wir haben in Hamburg Missbräuche bei türkischen Familien festgestellt, die schon ganz lange in Deutschland leben." Hier seien Kinder gemeldet worden, die sich angeblich in einer Ausbildung befinden. "Wir schauen aber im übrigen auch immer mal wieder nach, was bei deutschen Familien ist, um das mal ganz deutlich zu sagen."