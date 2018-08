imago/Marius Schwarz Bild: imago/Marius Schwarz

Do 09.08.2018 | 12:05 | Interviews

- Städtetag fordert Reform des Kindergeldes

Immer mehr Kindergeld wird an Empfänger außerhalb Deutschlands gezahlt. Oberbürgermeister in Nordrhein-Westfalen sprechen von einer gezielten Einwanderung ins Sozialsystem: Schlepper besorgen Sinti und Roma einen Wohnsitz in Deutschland und beantragen dann Kindergeld. Vor diesem Hintergrund forderte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Dedy, im Inforadio die Bundesregierung auf, Abhilfe zu schaffen.

Dedy sagte im Inforadio, das Kindergeld sollte sich daran orientieren, was Kinder in ihrem tatsächlichen Aufenthaltsland brauchten. Wenn ein Elternteil in Deutschland arbeite, das Kind aber beispielsweise in Rumänien lebe, dann sollte man Kindergeld nach den dortigen Lebenhaltungskosten zahlen.



Dedy forderte die Bundesregierung auf, in Absprache mit der EU-Kommission die rechtlichen Grundlagen für eine solche Neuregelung zu schaffen.



Bei Zahlungen von Kindergeld an ausländische Empfänger gibt es Hinweise auf einzelne Betrugsfälle wie gefälschte Geburtsurkunden für nicht existierende Kinder. Missbrauchsfälle seien vor allem in bestimmten Großstädten in Nordrhein-Westfalen aufgetreten, sagte ein Sprecher der Bundesagentur für Arbeit (BA), der Deutschen Presse-Agentur. Die für die Auszahlung des Kindergelds zuständige Familienkasse der BA habe kürzlich mit ihren Partnern in Wuppertal und Düsseldorf 100 Verdachtsprüfungen durchgeführt und in 40 Fällen fehlerhafte Angaben festgestellt. "Die Summe des in diesen 40 Fällen unberechtigt bezogenen Kindergelds lag bei 400.000 Euro."

Familienkasse fordert tagesaktuellen Meldeabgleich